Borja Valero sfrutta la pausa per le nazionali per passare un week end a Firenze con la sua famiglia

A volte ritornano. È il caso di Borja Valero che dopo la cessione all'Inter non ha perso occasione per passare due giorni nella sua Firenze

A volte ritornano, ma su questo ci sono sempre stati pochi dubbi. Borja Valero, dopo essere ai ferri corti con la società viola e aver abbandonato la Fiorentina direzione Milano sponda nerazzurra, non ha perso occasione per ritornare nella sua Firenze. Infatti il centrocampista spagnolo nella giornata di ieri è tornato in riva all'Arno per passare il week end nella sua vecchia città. Giro in centro al pomeriggio, aperitivo sulla terrazza con vista ponte vecchio e serata tra le mura amiche. Il soggiorno fiorentino di Borja durerà fino ad oggi dove in serata raggiungerà di nuovo Milano.