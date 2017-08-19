Labaro Viola

Ceccarini: "Fissate lunedi a Milano le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan"

Trattativa chiusa e definita quella per Kalinic al Milan. Lunedì prima giornata da giocatore rossonero per il calciatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 13:01
Ceccarini: "Fissate lunedi a Milano le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Kalinic
Milan
Milano
Condividi

Secondo quanto riportato dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Twitter sono fissate a lunedì le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan. Ulteriore conferma di com e ormai il trasferimento del calciatore croato al Milan è ormai definito. Questo il tweet di Ceccarini:

Il tweet di Niccolò Ceccarini su Nikola Kalinic

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok