Ceccarini: "Fissate lunedi a Milano le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan"

Trattativa chiusa e definita quella per Kalinic al Milan. Lunedì prima giornata da giocatore rossonero per il calciatore

Secondo quanto riportato dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Twitter sono fissate a lunedì le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan. Ulteriore conferma di com e ormai il trasferimento del calciatore croato al Milan è ormai definito. Questo il tweet di Ceccarini: