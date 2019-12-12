Dopo la sfida si accende anche il mercato tra Fiorentina e Inter. Ecco tutti gli incroci

Domenica andrà in scena il match tra Fiorentina ed Inter ma al termine della sfida si apriranno diversi incroci di mercato tra Firenze-Milano. I viola anche durante il mercato estivo hanno provato a s...

Domenica andrà in scena il match tra Fiorentina ed Inter ma al termine della sfida si apriranno diversi incroci di mercato tra Firenze-Milano. I viola anche durante il mercato estivo hanno provato a strappare ai nerazzurri Politano arrivando ad offrire circa 30 milioni ma Conte ha chiuso ad una sua cessione. L'Inter d'altra parte ha nel mirino Chiesa, in estate la Juve era in vantaggio ma ora è tutto di nuovo in ballo. La Fiorentina è pronta a rinnovargli il contratto ma se Fede vorrà andarsene non lo farà prigioniero, con una congrua offerta lo lascerà andare. In estate i due club hanno concluso lo scambio Biraghi-Dalbert, ottimi sono quindi i rapporti tra le due squadre, in estate si parlerà anche di questo. Lo riporta La Repubblica.