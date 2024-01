Tentano di rubare la campana della chiesa del paese, il parroco: “Saranno stati juventini”

I ladri nella giornata di giovedì 18 gennaio hanno tentato di rubare la campana di bronzo della chiesetta. Colpo sfumato, probabilmente per il peso della campana. I ladri infatti l’avrebbero lasciata agganciata ad una scala in attesa probabilmente di tornare in un momento successivo per completare definitivamente il colpo. I topi d’appartamento molto probabilmente sono stati spinti a rubare la campana per poterla poi rivendere sfruttando il prezzo del pregiato materiale.

Sul tentato furto è intervenuto anche il parroco di Magenta, don Giuseppe Marinoni che ha cercato di sdrammatizzare la situazione con una battuta a sfondo calcistico. È infatti risaputa la passione del sacerdote per il calcio ed in particolare il suo tifo per l’Inter.

“Saranno stati sicuramente degli juventini. Al di là delle battute, sfortunatamente abbiamo subito questo tentativo di furto ed ho già chiesto che la campana venga spostata per evitare così che i ladri tentino nuovamente di rubarla. Purtroppo abbiamo sentito di furti anche al cimitero per vasi e oggetti in bronzo, quindi significa che i ladri sono in giro”. Lo riporta Prima Milano Ovest

