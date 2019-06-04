Faccia a faccia di due ore tra Commisso e Della Valle. Adesso dal notaio per le firme

Questo il post su Facebook di Sara Meini, giornalista RAI presente a Milano, sulla vendita della Fiorentina:***AGGIORNAMENTO***Finito l’incontro tra Commisso e Della Valle, adesso tutto si sposta nell...

Questo il post su Facebook di Sara Meini, giornalista RAI presente a Milano, sulla vendita della Fiorentina:

***AGGIORNAMENTO***Finito l’incontro tra Commisso e Della Valle, adesso tutto si sposta nello studio notarile Bonelli Erede di Milano, dove con ogni probabilità dovrebbe arrivare la firma del passaggio di proprietà dell'ACF Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Sporitalia c'è stato un faccia a faccia tra Rocco Commiso e i fratelli Della Valle durato più di due ore