Sky Sport: Corvino è a Milano per cedere Borja Valero e Kalinic. La situazione...

Il croato ha accettato il Milan che però vuole uno sconto, mentre l'agente dello spagnolo sta cercando le condizioni favorevoli per sbloccare la trattativa

Le giornate si fanno sempre più roventi in casa Fiorentina e, come riportato da Sky Sport, ad accendere ulteriormente l'ambiente ci ha pensato anche il direttore generale dell'area tecnica viola, ossia Pantaleo Corvino, che, stando alle indiscrezioni, si troverebbe a Milano per chiudere due cessioni che inciderebbero molto sul futuro della Fiorentina. Il dirigente viola si troverebbe nel capoluogo lombardo per trovare gli accordi finali sia per quanto riguarda il passaggio di Borja Valero all'Inter sia per quello di Nikola Kalinic al Milan.

Per quanto riguarda il centrocampista pare che l'agente stia cercando le condizioni favorevoli al fine di sbloccare la trattativa e fare così in modo che il suo assistito si vesta di nerazzurro.

Sul capitolo Kalinic, invece, ci sono due aspetti da valutare. Il primo è la volontà del giocatore che, secondo quando si apprende, avrebbe già dato la sua disponibilità ai rossoneri ed il secondo riguarda l'aspetto economico, con il Milan intenzionato ad ottenere uno sconto rispetto alla valutazione che la Fiorentina fa dell'attaccante croato.