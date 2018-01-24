Corvino incontra l'agente di German Pezzella a Milano: si discute sul riscatto del centrale
Pantaleo Corvino si trova a Milano e, in queste ore, incontrerà l'agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno. Con il procuratore del centrale viola, arrivato dal Betis in prestito con diritto di...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 11:40
Pantaleo Corvino si trova a Milano e, in queste ore, incontrerà l'agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno. Con il procuratore del centrale viola, arrivato dal Betis in prestito con diritto di riscatto nello scorso giugno, si parlerà proprio dell'accordo per far restare il giocatore a Firenze. Con ogni probabilità, comunque, l'operazione verrà fatta soltanto a giugno: la certezza, comunque, è che Pezzella resterà viola.