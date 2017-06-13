Bernardeschi si trova a Milano nella giornata di oggi, continuano i rumors sul suo futuro all'Inter
Una presenza casuale ma che fa sognare i tifosi dell'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2017 15:24
Nella giornata di oggi, secondo quanto appreso dalla redazione di Labaroviola, il calciatore della Fiorentina Federico Bernardeschi si trova a Milano. Una presenza nel capoluogo lombardo che non fa altro che alimentare le voci su un suo passaggio all'Inter. Bernardeschi tra qualche giorno partirà per l'Europeo under 21 e sembra che la sua decisione definitiva arriverà solo dopo la competizione europea.