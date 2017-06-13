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Bernardeschi si trova a Milano nella giornata di oggi, continuano i rumors sul suo futuro all'Inter

Una presenza casuale ma che fa sognare i tifosi dell'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2017 15:24
Bernardeschi si trova a Milano nella giornata di oggi, continuano i rumors sul suo futuro all'Inter - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nella giornata di oggi, secondo quanto appreso dalla redazione di Labaroviola, il calciatore della Fiorentina Federico Bernardeschi si trova a Milano. Una presenza nel capoluogo lombardo che non fa altro che alimentare le voci su un suo passaggio all'Inter. Bernardeschi tra qualche giorno partirà per l'Europeo under 21 e sembra che la sua decisione definitiva arriverà solo dopo la competizione europea.

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