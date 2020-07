Chi dà per scontato l’addio di Borja Valero a fine agosto sbaglia. Il centrocampista spagnolo, che poche settimane fa aveva solamente esteso il suo contratto con l’Inter fino al termine della stagione per evitare di andar via il 30 giugno, negli ultimi mesi si è rimesso in gioco senza mai mollare in termini di impegno e professionalità, nonostante ad inizio anno Antonio Conte gli avesse chiarito che non era il suo prototipo ideale di centrocampista e che difficilmente sarebbe rientrato nei suoi piani.

Nelle ultime partite ha quasi sempre giocato titolare risultando sempre uno dei migliori in campo del centrocampo nerazzurro. Si era anche parlato di un suo ritorno a Firenze ma adesso questa possibilità sembra sempre più remota.

Dopo un anno, invece, lo scenario si è totalmente ribaltato. Come scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo si è rivelato un esempio di professionalità e comportamento che piace ad Antonio Conte. Ma soprattutto, dal punto di vista tattico, ha dimostrato di saper interpretare il ruolo voluto dal tecnico leccese e ancora ad alti livelli. Proprio per questo motivo la società sta riflettendo seriamente sulla possibilità di concedere un rinnovo del contratto fino al giugno 2021.