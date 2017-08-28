Corvino a Milano a caccia del colpo last minute, Lirola e Ansaldi i principali obiettivi

Pioli è soddisfatto dell'operato della società ma le corsie laterali ancora non convincono

La Fiorentina ritiene il suo mercato in entrata chiuso ma Pantaleo Corvino partirà lo stesso per Milano a caccia di occasioni da cogliere nelle ultime ore. Pioli è soddisfatto dell'operato della società, nonostante le corsie laterali non convincano, ma potrebbe comunque arrivare il colpo last minute, con Lirola e Ansaldi che sono sul mercato in attesa di offerte ufficiali a Sassuolo e Inter.