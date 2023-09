Agguato a Milano, accoltellato tifoso del Newcastle, circondato da 7 persone incappucciate

Agguato nella notte. Un tifoso inglese 58enne del Newcastle, squadra ospite del Milan nella prima giornata della fase a gironi della Champions League martedì 19 settembre, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte alla schiena e alle braccia. Era con un suo amico, sarebbe stato aggredito da un gruppo di 7 persone incappucciate. Ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Indagini in corso della Digos.

Il tifoso inglese finito in ospedale ha ricevuto una coltellata alla schiena e due alle braccia tra via Segantini e via Gola a Milano, intorno alla mezzanotte tra lunedì 18 e martedì 19 settembre. Ad aggredire lui e un suo amico sarebbe stato un gruppo di 7 persone incappucciate. Sul posto è intervenuta una volante della polizia e l’uomo è stato portato all’ospedale Policlinico, dove non è in gravi condizioni. Sull’episodio sta indagando la Digos. Al momento non è possibile stabilire se l’uomo sia stato aggredito per motivi calcistici o meno.

