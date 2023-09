Bucchioni: “Mi hanno detto che Mina ha la massa muscolare come i bronzi di Riace, difficile lavorarci”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno delle ultime di casa Fiorentina, questo il pensiero del giornalista sulle vicende viola:

“Mi hanno detto che la massa muscolare di Mina è come quella dei bronzi di Riace, difficile da lavorare, lui non doveva giocare la seconda partita con la sua nazionale, stava facendo il percorso con lo staff per arrivare il prima possibile al meglio della condizione. Sabiri? Quando vuoi creare un gruppo, se c’è un giocatore che fa casino quando non gioca, che si presenta svogliato all’allenamento, può rovinare il gruppo. È la sconfitta di un’idea, deve andare in un posto dove gioca, solo così può andare bene

Se su Terracciano c’erano dei dubbi e doveva arrivare un portiere titolare, è arrivato Christensen, io me lo aspetto titolare. Vorrei un portiere che porti punti. Se hai preso Christensen e non è un titolare allora andava preso un altro, a me dicono che è forte, magari ha bisogno di tempo

Nzola domenica ha fatto a sportellate, ha fatto stancare la difesa, lo marcavano in 2, poi Beltran è entrato, era più brillante ed ha preso i frutti della partita. Kayode deve essere messo al momento giusto, è un 2004, non puoi inserirlo sempre con il rischio di bruciarlo. Anche se ha fatto una grande partita ma non è ancora pronto. Aspettiamo anche Pierozzi”

ITALIANO E I CAMBI, SEMPRE DECISIVO