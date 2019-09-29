Pedro è a Milano per assistere alla partita della Fiorentina in trasferta contro il Milan

Stasera tramite il proprio profilo social l'attaccante brasiliano Pedro ha fatto sapere che sarà presente allo stadio San Siro a Milano ad assistere da spettatore alla partita della viola contro il Mi...

Stasera tramite il proprio profilo social l'attaccante brasiliano Pedro ha fatto sapere che sarà presente allo stadio San Siro a Milano ad assistere da spettatore alla partita della viola contro il Milan. Ieri ha giocato allo stadio Artemio Franchi con la Primavera contro la Roma, realizzando anche un bel gol.

Ecco il suo post in piazza Duomo a Milano: