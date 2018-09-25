Antognoni: “Sono arrabbiato, rigore inesistente. Quando giochiamo a Milano accadono cose strane...”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole al termine dell’anticipo tra Inter e Fiorentina: “In tanti anni di carriera, prima...

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole al termine dell’anticipo tra Inter e Fiorentina: “In tanti anni di carriera, prima da giocatore e poi da dirigente, non ho mai visto concedere un calcio di rigore per un pallone toccato con il polpastrello”.

Prosegue: “È bello venire a Milano per fare la partita ma, ogni volta che veniamo a giocare qui, accadono cose strane… Ormai ci siamo abituati”.

E si sofferma sull’episodio incriminato: “Sono arrabbiato. Ci lamentiamo perché questo è un rigore che difficilmente si da, perché la traiettorie della palla non cambia. Non capisco cosa abbia visto Mazzoleni, ma accettiamo la sua decisione”.

Conclude proprio sull’arbitro: “Non ci abbiamo parlato, ma mi fido di ciò che ho visto. Il tocco è troppo lieve perché venga concesso un rigore”.