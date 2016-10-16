Sconcerti: "Alla Fiorentina si è rotto il feeling con Paulo Sousa, ho saputo un retroscena di Sousa rispetto allo scorso anno..."

La squadra viola non è una grande squadra, c'è un grande equivoco di fondo" Sconcerti poi rivela di una sua informazione...

Nel corso della trasmissione sportiva di Rai 2 "La Domenica Sportiva" ha parlato della situazione in casa viola l'opinionista, grande tifoso viola ed ex dirigente ai tempi di Cecchi Gori, Mario Sconcerti, queste le sue parole: "In questo momemto penso che alla Fiorentina si sia rotto il feeling con Paulo Sousa, ho saputo che l'allenatore portoghese ormai non passa molto piu tempo al centro sportivo, lo scorso anno ci stava sempre, oggi solo il necessario, questo è cio che mi risulta e mi raccontano da Firenze. Oggi questa è la Fiorentina, non è una grande squadra, l'inizio dello scorso anno ha fatto confusione a tanti, credo ci sia un grande equivoco di fondo" conclude Sconcerti.