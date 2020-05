Vincenzo Spadafora, il Ministro dello Sport, ha rilanciato la sua proposta per trasmettere in chiaro le gare del campionato italiano: ‘In tanti mi chiedono di fare riferimento al modello tedesco. In Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c’è la Diretta Gol in chiaro, anche con le singole partite riservate agli abbonati, dovremo assolutamente pensarci anche in Italia per riuscire ad evitare assembramenti di tifosi nei bar. Sono disponibile, se serve, a mettere nello stesso provvedimento della riapertura della Serie A, anche questa cosa”.