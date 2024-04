Cagni: “Giusto che Italiano vada via, la Fiorentina non può dargli di più. Penso sia pronto per il Napoli”

L’ex allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, commentando così la situazione legata all’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che lascerà Firenze al termine della stagione. Le sue parole:

“Giusto che Italiano vada via, ha dato tutto quello che poteva dare e la Fiorentina non può dargli di più. A Trapani ha vinto il campionato, anche con lo Spezia con cui si è anche salvato in A. A Firenze ha fatto cose eccezionali, senza attaccanti. Io penso che sia pronto. Gasperini anche in orbita Napoli? Quando raggiungi questo livello, che fai quello che vuoi e ti danno quello che vuoi, una comfort zone che ti dà soddisfazione professionale, è difficile lasciare tutto questo. C’è già grossa differenza tra il presidente dell’Atalanta e quello del Napoli. Uno ha fatto calcio, uno pensa di capirne di calcio. Lui poi si è scottato già con l’Inter come grande squadra”.

