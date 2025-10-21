Cagni invita al realismo: “La Fiorentina è ultima in classifica e deve giocare da ultima in classifica”

L’analisi di Luigi Cagni sul momento difficile della Fiorentina non lascia spazio a interpretazioni: serve cambiare registro, anche a costo di rinunciare al bel gioco. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, l’ex tecnico ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’atteggiamento della squadra di Italiano.

“Se guardi la Fiorentina in TV, ti dà sempre l’impressione che non arriverà a fine partita con un ritmo alto e con un’intensità consona. Adesso la cosa più importante è adeguarsi alla situazione attuale. La Fiorentina è ultima in classifica e, che piaccia o no, deve giocare da ultima in classifica. Deve quindi fare quanti più punti possibili, senza pensare a giocare bene o ad altro”, ha dichiarato Cagni.

“Da ultimo in classifica devi giocare per salvarti”, ha ribadito, spostando poi l’attenzione su Stefano Pioli, al centro di recenti discussioni: “Credo che sia capace di mettere in atto bene o male tutti i sistemi di gioco. Ha imposto dei veti? Non penso, non occorre fare troppa scienza. In campo ci vanno i giocatori, che devono rendere al meglio secondo il loro ruolo. Un esempio è Fagioli, centrocampista di grande qualità, non credo che ci siano problemi di questo tipo. Il calciatore deve sapere da sé come farlo”.