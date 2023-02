“La Fiorentina deve studiare quello che fa Giuntoli, ogni anno tira fuori un giocatore forte dallo scouting”

Gigi Cagni, ex allenatore, ha parlato a Radio Bruno dei problemi della Fiorentina, queste le sue parole:

“Fossi la Fiorentina andrei a studiare quello che fa Giuntoli, come è possibile che ogni anno tira fuori un giocatore forte, lo fai attraverso lo scouting e su questo la Fiorentina sta mancando. All’Atalanta per esempio la fortuna è stato Favini, ha creato una mentalità nel creare dei giovani, oggi non ti puoi permettere di spendere cifre alti. Per il settore giovanile devi cambiare la cultura in Italia, ma non c’entra il centro sportivo bello, servono gli allenatori. Alla Fiorentina come punto di partenza partono dal fatto tattico, non dall’uomo, cosi come avviene per tutte le altre società”

