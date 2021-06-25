Cagni: "Italiano? Se firmi il rinnovo devi restare allo Spezia"

Cagni ha commentato il caso Italiano alla Fiorentina.

L'ex allenatore Luigi Cagni è intervenuto su Lady Radio.

Ecco le sue parole: "Mi dispiace molto per mister Italiano dello Spezia, è un ragazzo che ho allenato. Ma se firmi il rinnovo e dici di voler restare devi rimanerci. Non funziona così. Forse io vengo da un altro calcio, ma prima c’era programmazione. Ora non c'è più. Vlahovic? È un attaccante di grande qualità però deve ancora migliorare la difesa del pallone. Certi ragazzi bisognerebbe farli diventare prima uomini".

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