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Cagni: "Italiano? Se firmi il rinnovo devi restare allo Spezia"

Cagni ha commentato il caso Italiano alla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2021 18:32
Cagni: "Italiano? Se firmi il rinnovo devi restare allo Spezia" -
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Firenze 19/02/2021 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Siena / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

L'ex allenatore Luigi Cagni è intervenuto su Lady Radio.

Ecco le sue parole: "Mi dispiace molto per mister Italiano dello Spezia, è un ragazzo che ho allenato. Ma se firmi il rinnovo e dici di voler restare devi rimanerci. Non funziona così. Forse io vengo da un altro calcio, ma prima c’era programmazione. Ora non c'è più. Vlahovic? È un attaccante di grande qualità però deve ancora migliorare la difesa del pallone. Certi ragazzi bisognerebbe farli diventare prima uomini".

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