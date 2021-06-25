Longhi: "Andava individuato il tecnico giusto per la Fiorentina"

Longhi ha parlato del caos allenatori in casa viola.

Il giornalista di Sky, Bruno Longari, ha rilasciato un'intervista su TMW Radio.

Queste le sue parole: "La situazione della Fiorentina sulla questione allenatore? Non ho molto le idee chiare. Ci vogliono idee più chiare da parte della società viola. Andava scelto il tecnico giusto per il progetto. Però sembra che si voglia andare sulla strada del bel gioco, ma dopo la scelta di Gattuso e quella di Italiano. Adesso non è più chiaro".

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