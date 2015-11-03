Notizie Longhi Fiorentina

Longhi: "Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro"
20 febbraio 2026 13:58
Longhi: "Mandragora è uno dei centrocampisti più produttivi della Serie A, sta facendo bene alla Fiorentina""
30 dicembre 2025 22:49
"La Fiorentina dovrebbe affidarsi a Iachini, tanto deve solo lottare non giocare a calcio"
16 dicembre 2025 22:42
Longhi consiglia: “La Fiorentina prenda esempio dal Verona contro l’Atalanta e si tolga lo smoking”
08 dicembre 2025 16:06
Longhi su Palladino: "Ha lasciato la Fiorentina ed è rimasto senza squadra. Avrà fatto i suoi calcoli"
03 luglio 2025 19:34
Longhi: "Coreografia dei tifosi viola grave premeditazione, bisogna squalificare la curva"
20 marzo 2025 22:22
Longhi: "La Fiorentina non è una schiacciasassi, perdere contro questo Como ci sta e non è un dramma"
20 febbraio 2025 18:41
Longhi: "Retegui-Fiorentina? Sono un po' perplesso. Non penso possa dare quello che ha dato Vlahovic"
14 giugno 2024 12:59
Longhi: "La Fiorentina non ha la rosa per stare in alto in classifica, mi auguro Belotti faccia bene"
06 febbraio 2024 11:53
Longhi: "Andava individuato il tecnico giusto per la Fiorentina"
25 giugno 2021 18:16
Longhi: "Sarri? Chi lo prende avrà un tecnico con la A maiuscola"
24 febbraio 2021 18:19
Longhi: "La Fiorentina ha giocato meglio in 10. Il rigore? C'è stata una piccola irregolarità"
23 febbraio 2020 12:29
Longhi su Gasp: "A Firenze 90' di insulti per lui, episodi frutto di esagitati. Vlahovic.."
20 gennaio 2020 14:56
Longhi: "Ribery ci ha abbagliati contro il Milan. È il miglior giocatore di settembre"
05 ottobre 2019 15:27
Longhi: "Commisso ha parlato della Juve come un tifoso per strada. È stata un'esternazione da neofita"
26 luglio 2019 14:24
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