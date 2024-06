Longhi: “Retegui-Fiorentina? Sono un po’ perplesso. Non penso possa dare quello che ha dato Vlahovic”

Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, soffermandosi sul tema dell’attaccante che tanto manca alla Fiorentina dall’era post Vlahovic. Il commento sul possibile colpo “Retegui” e sul valzer delle panchine di Serie A, nel quale si include il passaggio di Palladino alla Fiorentina e di Italiano al Bologna:

“Penso che gli allenatori siano tutti bravi. Ci sono pochi top ma gli altri hanno imparato tutto da Coverciano. Non vedo il problema. Vanno avanti nel segno della continuità questi, sanno tutti il fatto loro. Su Retegui alla Fiorentina? Sono un po’ perplesso. A me non piace, ma è un mio giudizio. Non mi pare che possa dare quel quid in più che ha saputo dare Vlahovic. Speravo in Belotti, ma non è andato bene”.

CORRIERE DELLO SPORT: “PRONTO IL PIANO DELLA FIORENTINA PER ANTICIPARE L’ATALANTA SU ZANIOLO. C’È L’OK DI PALLADINO”