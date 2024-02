Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato della squadra di Italiano: “La Fiorentina non può stare in alto in classifica, le manca continuità, è inferiore alle altre, i tifosi lo devono capire perché cadute come Lecce ci stanno, non ha attaccanti che la buttano dentro, spero in Belotti, mi auguro torni quello di qualche tempo fa e che con lui si ritrovino i risultati“.