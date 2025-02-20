Longhi: "La Fiorentina non è una schiacciasassi, perdere contro questo Como ci sta e non è un dramma"

Il noto giornalista ha detto la sua sul momento della Fiorentina dopo la sconfitta casalinga contro il Como

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Bruno Longhi che ha detto la sua sui viola di Palladino: "La Fiorentina non è una schiacciasassi, per me si sta sbagliando il punto di vista delle cose perché questa squadra può perdere con il Como. Non stiamo parlando di uno squadrone imbattibile, i viola sono sempre stati altalenanti dall'inizio, infatti sono partiti male poi hanno fatto sognare addirittura lo Scudetto e ora sono tornati in questa dimensione più secondaria. La Fiorentina è questa e se trova una buona formazione come il Como ci sta che venga sconfitta e non è un crimine. Il Como sa mettere in difficoltà chiunque e poteva avere più punti di quelli che ha adesso perché è composta da giocatori talentuosi. Di certo questi sbalzi non fanno bene a nessuno e bisognerebbe sapere da dove si originano, dovremmo conoscere l'ambiente e viverlo da vicino."