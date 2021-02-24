Longhi: "Sarri? Chi lo prende avrà un tecnico con la A maiuscola"
Longhi prenderebbe anche Sarri alla Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2021 18:19
Il giornalista Bruno Longhi ha parlato su Radio Sportiva del possibile nuovo tecnico della Fiorentina, Maurizio Sarri:
Sarri alla Fiorentina? Non ha bisogno di presentazioni, chi lo prende prende un allenatore con la A maiuscola. Fermo restando sulla valutazione di mister Prandelli, che ora sta iniziando a imprimere un’impronta alla Fiorentina.