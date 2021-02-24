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Longhi: "Sarri? Chi lo prende avrà un tecnico con la A maiuscola"

Longhi prenderebbe anche Sarri alla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2021 18:19
Longhi: "Sarri? Chi lo prende avrà un tecnico con la A maiuscola" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato su Radio Sportiva del possibile nuovo tecnico della Fiorentina, Maurizio Sarri:

Sarri alla Fiorentina? Non ha bisogno di presentazioni, chi lo prende prende un allenatore con la A maiuscola. Fermo restando sulla valutazione di mister Prandelli, che ora sta iniziando a imprimere un’impronta alla Fiorentina.

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