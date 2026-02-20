20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Longhi: “Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro”

Radio

Longhi: “Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro”

Mirko Carmignani

20 Febbraio · 13:58

Aggiornamento: 20 Febbraio 2026 · 13:58

TAG:

#FiorentinaComoLonghiPisa

Condividi:

di

Il giornalista ha parlato della Fiorentina che ha battuto lo Jagiellonia e si avvicina al match contro il Pisa

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Bruno Longhi per parlare di Fiorentina: “Dovrei avere una palla di cristallo per capire come finirà l’anno la Fiorentina perché sta vivendo una stagione indecifrabile, per valore non dovrebbe avere quella posizione in classifica, ma la occupa e deve soffrire per salvarsi. Per me non avrà problemi, ma la stagione non può di certo considerarsi salvata perché partivi per altri traguardi.”

Prosegue: “A Como ti è andata bene perché ti sei potuto chiudere per poi ripartire perché loro giocano e lasciano anche tanti spazi, bisogna vedere se riuscirai a fare lo stesso risultato contro il Pisa che verrà qui a fare le barricate per poi colpirti in contropiede.”

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio