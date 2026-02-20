Longhi: “Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Bruno Longhi per parlare di Fiorentina: “Dovrei avere una palla di cristallo per capire come finirà l’anno la Fiorentina perché sta vivendo una stagione indecifrabile, per valore non dovrebbe avere quella posizione in classifica, ma la occupa e deve soffrire per salvarsi. Per me non avrà problemi, ma la stagione non può di certo considerarsi salvata perché partivi per altri traguardi.”

Prosegue: “A Como ti è andata bene perché ti sei potuto chiudere per poi ripartire perché loro giocano e lasciano anche tanti spazi, bisogna vedere se riuscirai a fare lo stesso risultato contro il Pisa che verrà qui a fare le barricate per poi colpirti in contropiede.”