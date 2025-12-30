Longhi: “Mandragora è uno dei centrocampisti più produttivi della Serie A, sta facendo bene alla Fiorentina””

Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva e si è soffermato sull’interessamento del Genoa che vorrebbe riportare in squadra Rolandro Mandragora:

“Mandragora ha fatto vedere le sue qualità anche con la Fiorentina. Credo che il centrocampista sia tra i più produttivi delle ultime stagioni, non soltanto in casa viola ma nell’intera Serie A”.

Sull’interessamento del Genoa per Mandragora e Perin:

“Le due operazioni avrebbero anche un sapore romantico, dal momento che per entrambi si tratterebbe di un ritorno. Sono certo che verrebbero accolti positivamente, indipendentemente dal sistema di gioco che De Rossi deciderà di adottare. Detto questo, mi limito a una valutazione personale, perché al momento non ho informazioni concrete in merito”.