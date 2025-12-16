16 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“La Fiorentina dovrebbe affidarsi a Iachini, tanto deve solo lottare non giocare a calcio”

News

“La Fiorentina dovrebbe affidarsi a Iachini, tanto deve solo lottare non giocare a calcio”

Redazione

16 Dicembre · 22:42

Aggiornamento: 16 Dicembre 2025 · 22:42

TAG:

IachiniLonghiVanoli

Condividi:

di

Bruno Longhi analizza il momento della Fiorentina tra fiducia a tempo per l’attuale tecnico vuoto dirigenziale e i possibili scenari futuri

Il giornalista sportivo e telecronista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il futuro della panchina della Fiorentina, con la posizione di Vanoli sempre più incerta e una fiducia limitata nel tempo concessa dalla dirigenza gigliata.

Parlando delle possibili alternative in caso di cambio in panchina, Longhi ha indicato chiaramente la sua preferenza:
Tra Pioli, Ballardini e Iachini adesso io sceglierei Iachini, se consideriamo che questa è una squadra che deve solo rimboccarsi le maniche e non giocare a pallone. Non sminuisco le sue capacità, ma lui sarebbe più adatto a una squadra che deve lottare”.

Il giornalista ha poi analizzato anche l’ipotesi di un ritorno di Stefano Pioli, legando però la scelta a una valutazione più profonda dello stato attuale del club:
Se invece la Fiorentina crede di avere ancora una caratura tecnica ed essere ancora in grado di fare vittorie, allora va bene anche Pioli. Il problema non è l’allenatore, ma nel caos creato. C’è un vuoto di potere da dopo la morte di Barone che viene avvertito nei giocatori e che incide parecchio”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio