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Longhi: "Commisso ha parlato della Juve come un tifoso per strada. È stata un'esternazione da neofita"

Queste sono le dure parole pronunciate a Radio Sportiva dal giornalista Bruno Longhi: "Commisso ha parlato della Juventus come parlano i tifosi per strada, nel nostro calcio però basta una mezza parol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2019 14:24
Longhi: "Commisso ha parlato della Juve come un tifoso per strada. È stata un'esternazione da neofita" -
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Queste sono le dure parole pronunciate a Radio Sportiva dal giornalista Bruno Longhi: "Commisso ha parlato della Juventus come parlano i tifosi per strada, nel nostro calcio però basta una mezza parola per scatenare il tifo a favore o contro. La sua è stata un'esternazione da neofita".

 

 

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