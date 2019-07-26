Longhi: "Commisso ha parlato della Juve come un tifoso per strada. È stata un'esternazione da neofita"

Queste sono le dure parole pronunciate a Radio Sportiva dal giornalista Bruno Longhi: "Commisso ha parlato della Juventus come parlano i tifosi per strada, nel nostro calcio però basta una mezza parol...

Queste sono le dure parole pronunciate a Radio Sportiva dal giornalista Bruno Longhi: "Commisso ha parlato della Juventus come parlano i tifosi per strada, nel nostro calcio però basta una mezza parola per scatenare il tifo a favore o contro. La sua è stata un'esternazione da neofita".