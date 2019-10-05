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Longhi: "Ribery ci ha abbagliati contro il Milan. È il miglior giocatore di settembre"

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva sull'attaccante della Fiorentina Franck Ribery: "Ribery ci ha abbagliati con il Milan. Sensi ha avuto più continuità, però sono d’accordo il fra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 15:27
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Il giornalista Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva sull'attaccante della Fiorentina Franck Ribery: "Ribery ci ha abbagliati con il Milan. Sensi ha avuto più continuità, però sono d’accordo il francese è il miglior giocatore di settembre, anche se il centrocampista dell'Inter ha giocato anche con il Barcellona".

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