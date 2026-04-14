Orlando: "Vanoli ha preso una squadra quasi retrocessa, ha fatto un autentico miracolo con la salvezza"

L'ex giocatore viola ha lodato il lavoro di Vanoli che ha portato i viola praticamente in salvo

A Toscana TV l'ex giocatore di Fiorentina e Milan Massimo Orlando ha fatto i complimenti a mister Vanoli: "Ha preso una squadra disastrata e l'ha portata alla salvezza, anche ieri ha vinto contro la Lazio che non era facile anche se hanno giocato sotto ritmo, ma la Fiorentina era messa bene in campo e non ha corso grossi pericoli tranne con il colpo di testa di Rakow. Da quando è arrivato, abbiamo fatto 29 punti e partivamo da 6 a dicembre, quindi bisogna fargli i complimenti perché ha fatto vedere anche un buon gioco tipo a Bologna o a Como, in più si è inventato Parisi come esterno alto."

Prosegue: "Va ringraziato e salutato a fine anno perché è un allenatore da salvezza e ha fatto questo benissimo, ma non può essere l'uomo del futuro e lo stesso Paratici lo sa perché sono convinto farà altre scelte. Da ora in poi dentro tanti giovani come Balbo e Braschi."