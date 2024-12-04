Cagni: "I giocatori viola metteranno qualcosa in più per Bove. Le notizie positive arrivate portano serenità e carica"

Luigi Cagni, ex allenatore di squadre importanti sia di Serie A che di B è intervenuto a Lady Radio parlando del derby di questa sera tra Fiorentina e Empoli valido per gli ottavi di finale di Coppa I...

Luigi Cagni, ex allenatore di squadre importanti sia di Serie A che di B è intervenuto a Lady Radio parlando del derby di questa sera tra Fiorentina e Empoli valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. “I giocatori viola, metteranno qualcosa in più per Bove. Le notizie positive hanno portato serenità e ora i calciatori della Fiorentina avranno una carica maggiore”. Continua: “La parte psicologica è quella determinante: se non fosse stato bene, sarebbe stato tutto più difficile. Così c'è anche gioia a giocare, ti scaccia tutti i pensieri brutti che sono arrivati quando è avvenuto il fatto”.

https://www.labaroviola.com/fiorentina-empoli-i-precedenti-nel-derby-sorridono-ai-viola-i-migliori-marcatori-dellincontro-sono-ilicic-e-mutu/279495/