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Cagni: "I giocatori viola metteranno qualcosa in più per Bove. Le notizie positive arrivate portano serenità e carica"

Luigi Cagni, ex allenatore di squadre importanti sia di Serie A che di B è intervenuto a Lady Radio parlando del derby di questa sera tra Fiorentina e Empoli valido per gli ottavi di finale di Coppa I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2024 14:38
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Luigi Cagni, ex allenatore di squadre importanti sia di Serie A che di B è intervenuto a Lady Radio parlando del derby di questa sera tra Fiorentina Empoli valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. “I giocatori viola, metteranno qualcosa in più per Bove. Le notizie positive hanno portato serenità e ora i calciatori della Fiorentina avranno una carica maggiore”. Continua: “La parte psicologica è quella determinante: se non fosse stato bene, sarebbe stato tutto più difficile. Così c'è anche gioia a giocare, ti scaccia tutti i pensieri brutti che sono arrivati quando è avvenuto il fatto”. 

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