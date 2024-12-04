Fiorentina-Empoli: i precedenti nel derby sorridono ai viola. I migliori marcatori dell'incontro sono Ilicic e Mutu

La vincente dell'incontro di questa sera affronterà nei quarti di finale la vincente di Juventus-Cagliari

Questa sera all'Artemio Franchi andrà di scena il terzo ottavo di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che affronterà l'Empoli in un derby toscano infuocato. I trentacinque precedenti sorridono alla viola con ben 16 vittorie e 11 pareggi, solamente 8 vittorie per gli azzurri. La vincente dell'incontro di questa sera affronterà nei quarti di finale la vincente di Juventus-Cagliari in programma la prossima settimana. L'ultima vittoria dei gigliati in Coppa Italia risale addirittura alla stagione 11/12 quando nel 4°turno Cerci fece volare agli ottavi di finale la Fiorentina che poi trovò la Roma. Le regole sono cambiate da questa stagione, in caso di parità non si andrà più ai tempi supplementari, ma direttamente ai calci di rigore.

Sarà il Sig. Giua di Olbia l’arbitro di Fiorentina-Empoli. Luca Mondin di Treviso e Francesca Di Monte di Chieti gli assistenti; Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco il IV uomo; Francesco Meraviglia di Pistoia il Var e Aleandro Di Paolo di Avezzano l’Avar. E' tutto pronto per ritornare in campo, sperando di rivedere un'atmosfera importante sugli spalti e una super viola come avevamo visto fino ad ora in campionato.

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