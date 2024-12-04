I convocati per Fiorentina-Empoli: Mandragora assente per squalifica, ci sono Gudmundsson e Richardson

Come con l'Inter, Palladino ha chiamato sia Gudmundsson che Richardson per Fiorentina-Empoli. Assente per squalifica Mandragora

La Fiorentina ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro l'Empoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nessuna sorpresa, con mister Palladino che ha confermato Gudmundsson e Richardson, già chiamati per la sfida contro l'Inter. Assente, naturalmente, Edoardo Bove, così come Rolando Mandragora, squalificato. Nessun aggregato dalla primavera. Di seguito la lista completa:

TERRACCIANO TITOLARE

https://www.labaroviola.com/tmw-sicuro-con-lempoli-ci-sara-terracciano-martinelli-giochera-in-conference-contro-il-lask/279490/