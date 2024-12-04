TMW sicuro: "Con l'Empoli ci sarà Terracciano, Martinelli giocherà in Conference contro il LASK"

In Coppa Italia giocherà Terracciano, mentre Martinelli dovrebbe difendere i pali della Fiorentina in Conference League, contro il LASK

Tutto lasciava pensare a oggi come il giorno dell'esordio del giovane portiere Tommaso Martinelli con la Fiorentina in questa stagione, ma secondo quanto appreso nelle ultime ore, stasera in Coppa Italia contro l'Empoli a difendere la porta ci sarà di nuovo Pietro Terracciano. D'altronde lo scenario viola ormai da qualche giorno è in continua evoluzione, per tutti i giocatori i pensieri si dividono tra campo, ospedale e caccia alle notizie rassicuranti sul compagno di squadra Bove, ed è normale che gli umori non siano quelli della settimanale quotidianità e che i programmi possano cambiare.

Nell'allenamento di rifinitura di ieri, come abbiamo raccolto e ricostruito, il tecnico Palladino ha riunito i suoi portieri e ha comunicato loro la sua decisione, collegata inevitabilmente anche all'emotività del momento e al rischio di voler affrettare o complicare le cose, visto il contesto così particolare e la mancata conoscenza su quella che sarà la reazione di tutta la squadra a un momento così critico ancora fresco nella memoria.

Per Martinelli ci sarà dunque da attendere un po', ma non così tanto. L'idea di Palladino è infatti quella di affidargli i galloni da titolare giovedì prossimo in Conference League, nella sfida casalinga contro gli austriaci del LASK. Per quella che a tutti gli effetti sarà comunque una vetrina europea, ma con un po' meno pressioni e tensioni latenti rispetto al quasi derby con i cugini in maglia azzurra. Lo scrive TMW.

CAOS ZANIOLO

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