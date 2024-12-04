I tifosi della Roma insultano e minacciano la fidanzata ed il figlio di Zaniolo dopo il goal e l'esultanza

La gioia per il gol contro la Roma ha di certo portato gioia in casa di Zaniolo che però ha dovuto fare i conti nelle scorse ore con i tifosi giallorossi inviperiti per la sua esultanza. Dopo i fischi...

La gioia per il gol contro la Roma ha di certo portato gioia in casa di Zaniolo che però ha dovuto fare i conti nelle scorse ore con i tifosi giallorossi inviperiti per la sua esultanza. Dopo i fischi dello Stadio Olimpico sono arrivati gli insulti sul profilo social della fidanzata Sara Scaperrotta anche al figlio della coppia. Uno dei commenti sotto il profilo della fidanzata recita: "Vostro figlio sarà così verme che al vostro funerale stappa la bottiglia di spumante".

Anche il profilo Instagram di Zaniolo è stato preso di mira dagli insulti social e da un ondata di commenti dei tifosi giallorossi arrabbiati. Lo scrive noisiamobiancocelesti.it

CAGLIARI SU TERRACCIANO

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