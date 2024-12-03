Terracciano, il Cagliari fa sul serio per gennaio, ma il portiere non vuole lasciare Firenze

Terracciano ha ormai perso la titolarità a favore di De Gea. Come riportato da Tmw a Gennaio il Cagliari proverà a portarlo in Sardegna

Nelle ultime settimane si è assistito a un cambio nelle gerarchie della porta per il Cagliari, con il titolare di inizio stagione Simone Scuffet che ha perso il posto da numero uno in favore di colui che inizialmente era designato come riserva, l'albanese Alen Sherri. Qualche errore di troppo per Scuffet ha indotto il suo allenatore Davide Nicola ad apportare il cambio e nelle ultime tre gare l'estremo difensore friulano è rimasto seduto in panchina ad osservare quanto fatto dai compagni e dal rivale Sherri.

In proiezione del mercato di gennaio, però, il Cagliari sta pensando sempre più seriamente di andare alla ricerca di un nuovo portiere da consegnare a Nicola e un identikit che si sta facendo strada è quello di Pietro Terracciano, attuale dodicesimo della Fiorentina. Perché l'affare possa avanzare ed eventualmente arrivare a compimento, servirà un'apertura da parte del portiere a lasciare Firenze e trasferirsi nell'isola. Quello che non è successo, per esempio, nella scorsa estate quando ha chiuso la porta al Monza nonostante ci fossero già gli accordi per il cartellino e sul contratto coi brianzoli.

Il ds dei sardi, Nereo Bonato, nei giorni scorsi aveva così parlato della situazione della porta:

"È stato sdoganato il mito del portiere per forza titolare e dell'altro per forza riserva. Noi siamo attenti alle evoluzioni di tutte le situazioni, prima del mercato ci sono ancora 5-6 partite e le valutazioni andranno fatte con calma".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Pedullà duro su Zaniolo: “Ha condiviso lo spogliatoio con Bove, ieri ha perso una grande occasione”

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