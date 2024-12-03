Pedullà duro su Zaniolo: "Ha condiviso lo spogliatoio con Bove, ieri ha perso una grande occasione"

Secondo Pedullà l'esultanza smodata dell'ex giallorosso in una serata particolare come quella di ieri è stata del tutto inopportuna

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha commentato con amarezza attraverso il suo profilo YouTube il contrasto di emozioni vissuto ieri sera all'Olimpico, protagonista in negativo Nicolò Zaniolo:

"La vicenda Bove ha colpito tutti ma ha prodotto una reazione positiva, una grande umanità e trasparenza del mondo del calcio, un momento in cui si sono fermati tutti. Ora l'importante è sapere che il decorso clinico sta andando nel migliore dei modi. Mi ha stupito la sua volontà di tornare subito in campo"

"I tifosi della Roma e la società giallorossa ieri sera lo hanno omaggiato splendidamente. Una comunità, quella del calcio che è apparsa per qualche ora senza bandiere, insomma tutto perfetto. O meglio, tutto perfetto sino all'arrivo sulla scena di Nicolò Zaniolo"

"L'ex giallorosso ha perso una grande occasione ieri sera. Con Bove ha giocato, è della stessa generazione, sapeva quello che è successo e quanto emotivamente avesse colpito tutti"

"In una situazione del genere c'era un'unica strada da percorrere, quella della solidarietà, al posto suo mi sarei aspettato un atteggiamento diverso. Il modo migliore di interpretare la serata non era quello di caricare di veleno l'ambiente. Ha condiviso lo spogliatoio con Edoardo Bove, non comprendo la chiave di lettura. Ripeto, ha perso una grande occasione, salutarlo in qualche modo dopo il gol sarebbe stato più indicato".

Fiorentina, messa alle spalle la paura è sfida all’Empoli in Coppa Italia. In campo per Bove

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