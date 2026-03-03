Cagni: “I giocatori sono i responsabili, non Vanoli. Ad ogni errore va tolto qualcosa dallo stipendio”

Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport: “Fare valutazioni da fuori è difficile, ma il sistema di gioco non c’entra niente su quello che accade in campo. Chi vince e perde le partite sono i giocatori; se il giocatore non è nelle condizioni, qualsiasi esso sia, puoi fare tutti gli schemi che vuoi ma perdi”.

Aggiunge: “Vanoli è arrivato a Firenze in una situazione delicatissima e l’unica cosa che deve interessarti è portare a casa il risultato e salvarti, ma per farlo non devi prendere gol. La Fiorentina è una squadra che ha tutte le qualità per fare gol, ma per salvarti non devi subire gol. Devi portare ogni giocatore al suo massimo livello mentale e fisico. Hai bisogno di punti, anche uno 0-0; psicologicamente la sconfitta di distrugge. La Fiorentina tecnicamente non è inferiore alle squadre che lottano con lei ma nemmeno a quelle che sono sopra”.

Conclude: “Possibile che i calciatori non hanno mai colpe di niente? Guadagno cifre enormi e tutte le volte che fanno bene arriva il procuratore a chiedere soldi; allora quando sbagliano perché non togliamo qualcosa dallo stipendio? I giocatori devono avere personalità, se hai paura non puoi fare questo mestiere”.