Cagni: “Zaniolo non può fare l’attaccante, è un’ala. A Palladino serve tempo per fare bene”

Mister Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni del Pentasport, parlando del lavoro di Palladino e del finale di stagione della viola: “La Fiorentina sta facendo una stagione eccezionale, perché è una squadra nuova con un allenatore nuovo. Domani dovrà fare delle scelte anche in base al campionato. Ad un allenatore nuovo, serve tempo, anche se ha giocatori di qualità, perché deve conoscerli e scoprire come giocano. Kean titolare? secondo me sì, deve giocare lui in Conference. Probabilmente gli farà fare solo un tempo per farlo riposare”.

“Fagioli? è un giocatore di grandissima qualità. A Firenze ha trovato l’ambiente giusto. Firenze e Bologna sono i posti giusti per rilanciarsi. Da Zaniolo mi aspetto di più, perché questa dimensione è la sua per potersi ritrovare. A dire la verità, mi aspettavo che facesse bene anche a Bergamo perché in passato ha dimostrato di essere un gran giocatore. Zaniolo centravanti? No, per me è un’ala destra. A Roma è esploso lì e ha fatto bene in quella posizione”.