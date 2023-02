Corriere Fiorentino, Cagni e Colucci rimasero impressionati dalle capacità di Italiano

Sulle colonne del Corriere Fiorentino stamani in edicola, troviamo un approfondimento legato al passato di Vincenzo italiano. Sono stati intervistati sia Gigi Cagni che Leonardo Colucci, entrambi con un trascorso insieme all’attuale tecnico della Fiorentina.

Queste le parole di Colucci: “Ricordo che in quel periodo si parlava solo di calcio: tra una portata e l’altra si usavano piatti, forchette e bicchieri come fossero giocatori per immaginare movimenti e situazioni tattiche. Ci sentiamo spesso, ma non sono io a dargli consigli. Posso solo dirgli, ma lo sa benissimo da solo, che non si deve mai mollare..”.

Anche Cagni ha speso parole di elogio verso il mister viola: “Lo misi in campo ma alla prima col Bologna non andò benissimo, 6-1 per loro. Poi però convinse tutti. Vincenzo era un ragazzo straordinario per la sua intelligenza calcistica, ma colpiva più che altro per la mentalità. Adesso lo seguo con grande attenzione e sono sicuro che questa sarà la stagione della sua definitiva consacrazione perché sta passando le prime difficoltà e lo sta facendo con l’atteggiamento giusto in una piazza difficile come quella di Firenze”.



