Cagni: "Non penso che la Fiorentina andrà in Champions League. Per me se la giocano sicuramente..."

Il tecnico Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio della corsa alla qualificazione per la Champions League: "La Lazio è in ritardo, ma si giocherà il posto in Champions. E' già uno scontro diretto quello c...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2019 22:14

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