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Cagni: "Non penso che la Fiorentina andrà in Champions League. Per me se la giocano sicuramente..."

Il tecnico Gigi Cagni ha parlato a  TMW Radio della corsa alla qualificazione per la Champions League: "La Lazio è in ritardo, ma si giocherà il posto in Champions. E' già uno scontro diretto quello c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 22:14
Cagni: "Non penso che la Fiorentina andrà in Champions League. Per me se la giocano sicuramente..." -
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Il tecnico Gigi Cagni ha parlato a  TMW Radio della corsa alla qualificazione per la Champions League: "La Lazio è in ritardo, ma si giocherà il posto in Champions. E' già uno scontro diretto quello contro l'Atalanta. Non credo al Torino e alla Fiorentina, vedremo cosa farà la Roma. Secondo me Atalanta e Lazio di sicuro se lo giocano".

 

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