Cagni: "Se punti su Simeone devi accettare gli errori. A fine allenamento deve restare..."
L'ex tecnico Luigi Cagni ha parlato del Cholito Simeone ai microfoni di Radio Bruno: "Se punti su Simeone poi devi accettare il fatto che è giovane e che può commettere errori. La Fiorentina quindi lo...
A cura di Paolo Lazzari
06 dicembre 2018 15:35
L'ex tecnico Luigi Cagni ha parlato del Cholito Simeone ai microfoni di Radio Bruno: "Se punti su Simeone poi devi accettare il fatto che è giovane e che può commettere errori. La Fiorentina quindi lo deve aspettare. Ha problemi di tecnica individuale? Se fosse così dovrebbe rimanere di più, a fine allenamento, per lavorarci sopra e migliorare".