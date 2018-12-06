Cagni: "Se punti su Simeone devi accettare gli errori. A fine allenamento deve restare..."

L'ex tecnico Luigi Cagni ha parlato del Cholito Simeone ai microfoni di Radio Bruno: "Se punti su Simeone poi devi accettare il fatto che è giovane e che può commettere errori. La Fiorentina quindi lo...

A cura di Paolo Lazzari 06 dicembre 2018 15:35

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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