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Sconcerti: "Fiorentina? Mercato fermo per ora, ma cederà 3-4 giocatori e ne acquisterà altrettanti"

Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2021 21:04
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Sconcerti: "Fiorentina? Mercato fermo per ora, ma cederà 3-4 giocatori e ne acquisterà altrettanti"

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare delle notizie del giorno (clicca qui per l'intervista completa), rilasciando un commento anche sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:

SITUAZIONE VACCINI GIOCATORI "Credevo lo avessero già fatto anche in Serie A. Non capisco perchè preferiscano farsi i tamponi".

FIORENTINA "Cederà 3-4 giocatori e ne prenderà altrettanti. Per ora non si può dire nulla, visto il mercato fermo".

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