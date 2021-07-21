Durante: "Mendes non c'entrava niente con la Fiorentina. Ogni squadra ha i suoi uomini di mercato"
Le parole di Sabatino Durante ai microfoni di TMW Radio
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2021 22:52
Sabatino Durante, agente di mercato, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare di calciomercato soffermandosi sul caso Fiorentina-Mendes. Ecco le sue parole:
"Ognuno ha le proprie idee e lavora con le persone di cui si fida. La Fiorentina si fida di alcuni uomini di mercato, così come ogni altra squadra. Loro lavorano con alcune persone, quindi è difficile inserire altre. Trovo normale che un'azienda si fidi di alcuni uomini mercato. Che c'entra Mendes in quel gruppo lì?".
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