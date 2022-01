Tifosi della Juventus a Firenze, mettono striscione in Curva Fiesole: “Non contate un c***o”

Gravissimo atto dei tifosi della Juventus del gruppo Viking che sono giunti a Firenze questa mattina e si sono recati in Curva Fiesole per mettere lo striscione contro la Fiorentina che recita: “Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. Le verità è che non contate un c***!”. Una risposta dei tifosi bianconeri al comunicato della Curva Fiesole sulla cessione di Vlahovic alla Juventus. I tifosi dalla Juventus, giunti a Firenze questa mattina, hanno poi continuato il loro giro per la città e sono andati anche a Piazzale Michelangelo.