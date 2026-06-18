Durante: "Julian Alvarez doveva venire in Italia per 15 milioni poi è tutto sfumato e si sa com'è andata"

Nel corso di un intervento alla trasmissione social Il lato oscuro del pallone, il celebre intermediario di mercato Sabatino Durante ha svelato alcuni clamorosi retroscena legati a grandi campioni sfiorati in passato dai club del nostro campionato. Tra i rimpianti più significativi spicca il nome di Julián Alvarez, che era stato seguito con grandissima attenzione dalla Fiorentina, arrivando a un passo dal vestire la maglia viola prima che l'affare tramontasse definitivamente.

Il mediatore ha voluto ricordare con amarezza quell'operazione sfumata, dichiarando:

«Julián Alvarez si sarebbe potuto trasferire nel nostro campionato per appena 15 milioni di euro. Evito di fare i nomi dei dirigenti coinvolti, anche se l'identità è facilmente intuibile. All'epoca feci presente che il ragazzo ricordava moltissimo Lautaro Martínez per il suo modo di giocare, ma con una freddezza sotto porta persino superiore. La risposta che mi diedero fu: "Ma sei diventato matto?"».