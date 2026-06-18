Durante: "Julian Alvarez doveva venire in Italia per 15 milioni poi è tutto sfumato e si sa com'è andata"
L'attaccante dell'Atletico Madrid poteva essere un giocatore della Serie A
Nel corso di un intervento alla trasmissione social Il lato oscuro del pallone, il celebre intermediario di mercato Sabatino Durante ha svelato alcuni clamorosi retroscena legati a grandi campioni sfiorati in passato dai club del nostro campionato. Tra i rimpianti più significativi spicca il nome di Julián Alvarez, che era stato seguito con grandissima attenzione dalla Fiorentina, arrivando a un passo dal vestire la maglia viola prima che l'affare tramontasse definitivamente.
Il mediatore ha voluto ricordare con amarezza quell'operazione sfumata, dichiarando:
«Julián Alvarez si sarebbe potuto trasferire nel nostro campionato per appena 15 milioni di euro. Evito di fare i nomi dei dirigenti coinvolti, anche se l'identità è facilmente intuibile. All'epoca feci presente che il ragazzo ricordava moltissimo Lautaro Martínez per il suo modo di giocare, ma con una freddezza sotto porta persino superiore. La risposta che mi diedero fu: "Ma sei diventato matto?"».
Durante ha poi arricchito il racconto svelando un altro clamoroso abbaglio da parte delle dirigenze italiane, stavolta legato all'esterno colombiano Luis Díaz, oggi tra i giocatori più decisivi a livello internazionale:
«Nello stesso modo non sono riuscito a piazzare in Italia nemmeno Luis Díaz. Nel 2019 lo proposi praticamente a chiunque per la cifra irrisoria di 8 milioni di euro, incassando i rifiuti anche di direttori sportivi che oggi vengono osannati come dei veri e propri maestri del mercato. Mi liquidarono sostenendo che fosse troppo esile fisicamente, magro come un chiodo. Fortunatamente riuscii a concludere il suo trasferimento al Porto, e guardando dove si trova oggi, parliamo di una delle cinque ali più forti al mondo».