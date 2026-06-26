"Viery ha fatto in Brasile quello che Palestra ha fatto in Italia, ma non aspettiamoci Passarella"

Sabatino Durante analizza il nuovo acquisto viola, ne evidenzia qualità, duttilità e personalità, spiegando anche la strategia di mercato del club

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Viery, è stato al centro dell'intervento di Sabatino Durante ai microfoni di Radio Bruno Toscana. L'intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano ha analizzato le caratteristiche del giocatore e le motivazioni che hanno spinto il club viola a puntare su di lui.

Secondo Durante, la Fiorentina ha seguito una strategia ben precisa, evitando investimenti fuori portata su profili già affermati: “La Fiorentina non può cercare calciatori già affermati, penso a Wesley, che costano già 30 milioni o più. Una società che ha bisogno di inserire tanti elementi nuovi deve gestire bene il budget, ed è quindi andata su un profilo di secondo livello che sostanzialmente ha fatto nel Gremio ciò che ha fatto Palestra nel Cagliari. Bisogna però considerare il livello del club brasiliano, decisamente importante e prestigioso.”

Durante si è poi soffermato sulle caratteristiche tecniche e umane del difensore, sottolineandone la versatilità e la mentalità: “Viery io l'ho visto giocare spesso come terzino, ha una bella struttura fisica e un bel mancino, quindi può farlo tranquillamente. A livello caratteriale me ne parlano come di un ragazzo serio, che lavora e che sa la differenza tra fare il calciatore e fare il playboy. Ha tutto per fare bene, certo non aspettiamoci il nuovo Passarella”.