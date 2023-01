Durante spiega: “Cabral è scarso tecnicamente, si trova in difficoltà perchè trova difese chiuse”

L’ex dirigente e intermediario di mercato Sabatino Durante ha rilasciato una intervista a ‘TMW Radio‘. Questo il suo parere sul viola Cabral: “Cabral non ha piedi eccellenti, ma è una bestia. Nella Fiorentina contro difese molto chiuse Cabral si trova in difficoltà. È un giocatore che va messo nella condizione di puntare l’avversario per fare l’uno contro uno”.

